Incendio in un locale tecnico al secondo piano interrato di un centro commerciale di Sesto Fiorentino (Firenze), in via Antonio Gramsci. I vigili del fuoco sono entrati all’interno del locale invaso dai fumi della combustione e hanno effettuato lo spegnimento del rogo. Sul posto è stato inviato anche il carro aria in supporto alla squadra e per la ventilazione dei locali. Non ci sono persone coinvolte. A scopo precauzionale è stata effettuata l’evacuazione dell’edificio e sono stati portati al sicuro due operai rimasti bloccati sul tetto della struttura.

