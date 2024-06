Temperature in salita anche ad Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara e Rieti

Bollino arancione per il caldo domani a Roma e altre 10 città. Secondo quanto emerge dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, oltre alla Capitale, il livello salirà a 2 ad Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara e Rieti.

La situazione andrà a peggiorare giovedì 20 quando saranno 15 le città contrassegnate dal bollino arancione a cui si aggiungerà il bollino rosso per la città di Perugia.

Alberi in piazze e fermate bus, parte il Piano anti-afa di Roma

Alberi nei vasi messi nelle piazze e alle fermate degli autobus, parte così il Piano anti-afa di Roma dopo aver individuato le aree della città dove è necessario mitigare le temperature troppo elevate. Il progetto ‘Piano verde di emergenza’ è stato presentato oggi dall’assessora all’Ambiente della Capitale Sabrina Alfonsi.

Per l’estate 2024 le fermate individuate per il quadrante est sono: Alessandrino, Torre spaccata, Giardinetti; Gerani – Rododendri, Belon Casilina, Tor Vergata Medina, Pertini, Santa Maria del Soccorso, Rebibbia. Per il Centro: Cave Ardeatine – Piramide, Piazzale dei Partigiani, Largo Argentina, Piazza della Chiesa Nuova, Piazzale Flaminio, Piazza Fiume, Bocca della Verità, Lepanto, Stazione Trastevere.

