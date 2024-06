L'uomo è finito schiacciato sotto la vettura. I soccorsi non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte

Un uomo ha perso la vita in provincia di Vicenza dopo che la moto che stava guidando si è scontrata con un’auto, una Fiat Panda. È successo a Bolzano Vicentino, lungo la SS53, in via Gorizia. Intervenuti i vigili del fuoco alle 12:45. L’uomo è finito schiacciato sotto l’autovettura, ed è stato estratto non senza difficoltà, utilizzando dei cuscini sollevatori. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illesi invece i passeggeri dell’auto, una coppia di anziani. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

