Un duplice omicidio è avvenuto sabato pomeriggio a Orta di Atella, in provincia di Caserta, dove sono stati trovati i cadaveri di due uomini: uno era all’interno di una Bmw bianca, l’altro – distante alcune decine di metri – era in strada riverso in una pozza di sangue, con il cellulare in mano. Le vittime sono due fratelli: Marco e Claudio Marrandino di 39 e 29 anni. Il primo era un avvocato, il secondo un imprenditore.

I carabinieri di Marcianise hanno fermato un uomo di 53 anni, sospettato di aver commesso il delitto.

