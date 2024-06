Le forze dell'ordine hanno impedito l'accesso al gruppo alla Fiera del Levante

Azione dimostrativa del gruppo Extinction Rebellion all’esterno del Media Centre di Bari, dove in occasione del G7 a guida italiana sono raccolti circa millecinquecento giornalisti da tutto il mondo. Il gruppo si è posizionato all’esterno della Fiera del Levante, dove ad attenderli ha trovato una nutrita schiera di forze dell’ordine che ne ha impedito l’accesso all’interno. Cori, canti, musica e striscioni hanno costituito il cuore della manifestazione, che per l’attivista Dario ha avuto il seguente scopo: “Noi vogliamo distogliere l’attenzione dalle dichiarazioni dei politici e portarla invece sulla loro inazione, sulla mancanza di politiche concrete e radicali per bloccare il cambiamento climatico che stiamo affrontando in questo momento”.

