Il mezzo era intervenuto per coprire il buco che si era aperto a marzo

Una betoniera intervenuta per coprire una voragine in via Sestio Menas, nel quartiere Quadraro a Roma, è sprofondata nell’asfalto. La buca si era aperta a marzo provocando danni alle auto parcheggiate e poi sprofondate e costringendo all’evacuazione i condomini di un fabbricato antistante la via.

