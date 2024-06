Arrestata una 25enne: dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio

Controlli a tappeto dei carabinieri in una Capri già gremita di turisti. I militari hanno pattugliato non solo l’isola ma anche spiagge e mare. Utilizzati anche motovedette e un elicottero. Nel mirino, soprattutto, le irregolarità in mare e la guida incosciente di imbarcazioni. 24 i natanti controllati, 11 quelli sanzionati per violazioni al codice di navigazione. Gran parte per guida di grandi imbarcazioni sotto costa e per assenza di dotazioni obbligatorie di bordo. Solo pochi giorni fa, il 9 giugno, a Posillipo si è verificato un gravissimo incidente in mare, costato la vita alla 31enne Cristina Frazzica in kayak.

Litorale battuto anche in bici, con le dotazioni dedicate fornite dall’Arma dei Carabinieri ai comandi capresi. In strada arrestata una 25enne di Anacapri: dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Incinta, era in sella ad una bici elettrica. Avvolte in uno scontrino fiscale 8 dosi di cocaina destinate a clienti dell’isola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata