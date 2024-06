Le immagini dall'alto girate dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato stamani sul tetto di una azienda, la Serramental, che opera nel settore della carpenteria metallica a Mortegliano, in provincia di Udine. I vigili del fuoco del comando di Udine stanno intervenendo con squadre dalla sede centrale, dai distaccamenti di Codroipo e Cividale, l’autobotte e l’autoscala della sede centrale e il supporto di un’ulteriore autobotte giunta in supporto dal comando di Gorizia, per l’incendio del tetto, sul quale è installato un impianto fotovoltaico. Al momento l’intervento è in corso l’incendio è sotto controllo e non risultano persone ferite.

