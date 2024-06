E' successo domenica scorsa a Bozzana, in val di Sole

Attimi di paura a Bozzana, in val di Sole, dove domenica scorsa un orso si è aggirato nelle vicinanze dei seggi elettorali. “L’episodio avvenuto lo scorso fine settimana a Bozzana nel comune di Caldes merita tutta la considerazione necessaria. Qualora eventi di questo tipo si dovessero ripetere, il Corpo forestale trentino continuerà ad applicare il Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso, adottando tutti i provvedimenti previsti, nessuno escluso”, ha fatto sapere la Provincia autonoma di Trento. “Eventuali orsi presenti nei centri abitati devono destare la necessaria attenzione e anche su questo la tabella del Pacobace rappresenta un solido riferimento – fa sapere l’amministrazione provinciale -. Va chiarito una volta per tutte che orsi problematici possono e potranno palesarsi anche avendo adottato tutte le misure di prevenzione e i comportamenti più virtuosi che sono in grado di ridurre significativamente i rischi legati alla presenza di plantigradi, ma non di eliminarli del tutto. Prevenzione, sempre, ed eventuale reazione sono dunque strumenti entrambi importanti e complementari da adottare in ogni situazione avendo ben presente il fine prioritario costituito dalla sicurezza delle persone”.

