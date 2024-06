L'imbarcazione ospitava gli oltre 2500 agenti di Polizia e versava in pessime condizioni igienico sanitarie

La squadra mobile di Brindisi ha provveduto al sequestro della nave Goddess of the Night, ormeggiata al porto di Brindisi, a causa delle numerose denunce pubbliche arrivate negli ultimi giorni. “La nave, ricordiamo, ospitava gli oltre 2500 agenti di Polizia, aggregati in Puglia per il servizio di sicurezza del G7, e versava in pessime condizioni igienico sanitarie: alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate” rende noto Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.

Sindacato carabinieri: “Verificheremo condizioni nuova nave in porto Brindisi”

Alle prime ore di questa mattina, i vertici di SIM CC hanno potuto verificare l’arrivo della nuova nave attraccata nel porto di Brindisi che dovrà dare ospitalità ai colleghi. “Un primo barlume di luce per restituire la dignità dei colleghi”. Così il segretario generale di SIM CC Antonio Serpi – “ma questo non basta. Ora saliremo a bordo per essere assolutamente certi che le condizioni alloggiative e di vitto dei nostri colleghi possano chiamarsi tali. Andremo via da Brindisi solo quando ci saranno queste condizioni”.

Per SIM CC l’impegno congiunto delle sigle sindacali di tutte le forze di polizia ha consentito l’avvio della soluzione delle criticità che si auspica ora possano essere definitivamente risolte in tempi brevi. Bene anche l’impegno del Prefetto assunto con SIM CC – continua Serpi – per avanzare al Ministero la richiesta di ulteriori fondi per incrementare le ore di straordinario dei colleghi. Ieri mattina il Segretario Generale del SIM CC Antonio Serpi, unitamente agli aggiunti Antonio Aprile e Riccardo Monti, dopo aver incontrato il Prefetto di Brindisi, ricevendo rassicurazioni sull’imminente soluzione delle gravissime criticità alloggiative riscontrate nella nave da crociera battente bandiera Greca, si sono recati sulla nave parlando con i colleghi e verificando le effettive condizioni indegne in cui gli stessi avrebbero dovuto alloggiare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata