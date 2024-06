Il rapper durante una diretta Twitch chiama il leader della Lega tra le risate degli amici

Matteo Salvini replica a Fedez, dopo lo scherzo telefonico di domenica del rapper al leader della Lega durante una diretta Twitch in cui aveva chiesto tra le risate in sottofondo degli altri ospiti: “Come sono andate le elezioni?”. “Ieri Fedez mi ha fatto uno scherzo, non pensavo neanche fosse uno scherzo. Sai che scherzone, poi ognuno si diverte come vuole – dice il vicepremier in una diretta su Facebook – . Ero a casa, a Roma, con la mia compagna Francesca. Erano le 23-23.30, mi suona il telefonino, leggo Fedez. Se uno ti chiama alle undici e mezza di sera, dico: ‘Rispondiamo, non si sa mai, avrà avuto un problema’ – racconta ancora il capo del Carroccio-. E, invece, mi dice: ‘Scusa, mi è partita la telefonata. Ciao, ciao, ci vediamo per un caffè’. Poi oggi scopro sui giornali che era uno scherzo telefonico. Io ho finito di farli quando avevo 12 anni e c’era ancora il telefono dove col dito dovevi girare e chiamavi un po’ da scemotto facendo gli scherzi telefonici”, conclude Salvini.

