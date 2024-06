Dai manifestanti cori e striscioni contro la politica e i finanziamenti degli Stati Uniti

Sit-in di un centinaio di manifestanti del Coordinamento di solidarietà al popolo palestinese assieme alle sigle studentesche di Osa e Cambiare Rotta davanti alla sede dell’ambasciata statunitense a Roma. Dai manifestanti radunatisi in Via Bissolati cori e striscioni contro la politica e i finanziamenti degli Stati Uniti in favore di Israele.

