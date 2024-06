Il video riprese da un'abitante della zona è finito sui social

Maxi rissa a Milano, in via San Vito, zona Colonne di San Lorenzo. Un ragazzo di 30 anni e la fidanzata di 31 sono rimasti coinvolti in uno scontro con 7-8 ragazzi. Dopo la lite, il giovane è salito in macchina venendo accerchiato dal gruppo e, nel tentativo di darsi alla fuga, ha investito 5 ragazzi ed è andato a sbattere contro delle auto in sosta, colpendone diverse. L’accaduto è stato ripreso da una residente, che ha postato il video su Instagram taggando il sindaco Beppe Sala. Il 30enne, sottoposto all’alcol test, è stato trovato positivo ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

