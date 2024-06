Il video dell'accaduto postato da Selvaggia Lucarelli sui suoi profili social

Litiga con un gruppo di 7-8 ragazzi prima di chiudersi in auto e mettersi alla guida cercando di scappare, ma ne investe 5, di cui due minori. È successo a Milano, intorno all’1.30 di notte, in via San Vito, zona Colonne di San Lorenzo. Dopo la lite con il gruppo di ragazzi, tutti italiani, il 30enne è salito sulla vettura, una Mini Cooper, venendo accerchiato dal gruppo. Nel tentativo di darsi alla fuga ha però investito 5 ragazzi ed è andato a sbattere contro delle auto in sosta, colpendone diverse.

I giovani investiti sono stati portati in diversi ospedali della città: un 16enne in codice giallo al Policlinico, un 24enne in codice giallo al Policlinico, un 17enne in codice verde al Fatebenefratelli, un 22enne in codice verde al Fatebenefratelli e una 24enne in codice in verde al Pini. Il 30enne è stato ricoverato in verde al San Paolo, insieme alla fidanzata di 31 anni, per le percosse che avevano subìto prima di salire in auto da parte del gruppo. La polizia locale è intervenuta per i rilievi delle auto incidentate durante la fuga: il 30enne, sottoposto all’alcol test, è stato trovato positivo ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Il video della rissa postato sui social da una residente

La scena è stata ripresa da un’abitante della via, che ha immortalato la rissa dalla finestra di casa. Il video è stato postato nelle storie di Instagram, taggando anche il sindaco Beppe Sala e, a corredo, una frase di denuncia: “Questo non può continuare a essere un avvenimento “comune” a Milano, non è ammissibile. È ciò che accade ormai troppo spesso sotto casa mia, e ovunque in questa città”. La storia è stata postata anche da Selvaggia Lucarelli, che su X scrive: “Milano, tanto per cambiare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata