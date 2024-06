Un gesto eroico quello compiuto dal pompiere venerdì scorso a Premariacco. Per i giovani, purtroppo, non c'è stato nulla da fare

Un gesto eroico quello di un vigile del fuoco che aveva sfidato la corrente del fiume Natisone per raggiungere i tre ragazzi poi travolti dalla piena. Le immagini risalgono allo scorso venerdì quando il Friuli Venezia-Giulia era stato travolto da un’ondata di maltempo e in particolare la cittadina di Premariacco, in provincia di Udine. Si vede il pompiere mentre nuota a fatica nel vano tentativo di raggiungere Patrizia Cormos (20 anni), Bianca Doros (23 anni) e Cristian Casian Molnar (25 anni). I corpi delle due ragazze sono stati ritrovati qualche giorno più tardi, si cerca ancora il terzo disperso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata