L'allarme è scattato alle 4.15, gli inquirenti stanno indagando per risalire alle cause

Due esplosioni, sentite a chilometri di distanza, poi il fuoco che ha distrutto completamente il Tagoo beach, uno dei chioschi più famosi e frequentati del Poetto di Quartu Sant’Elena, nell’hinterland di Cagliari, radendolo al suolo.

L’allarme è scattato alle 4.15: sul posto due squadre, tre mezzi di supporto, il funzionario di servizio e il nucleo investigativo, per stabilire le origini del rogo, per un totale di 20 operatori dei vigili del fuoco. La zona è sottoposta a bonifica, gli inquirenti indagano per risalire a cause e dinamiche.

