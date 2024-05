Così il capo della Protezione civile dopo la riunione di Pozzuoli sul bradisismo

“Il tema delle infrastrutture su quest’area, come in altre aree, è assolutamente prioritario, ma non lo scopriamo oggi. Non dobbiamo attendere di accorgerci durante l’evento emergenziale che il problema infrastrutturale c’è anche nell’ordinario”. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, parlando del fenomeno bradisismo ai Campi Flegrei dopo la riunione che si è svolta a Pozzuoli . “Quando sono venuto qui a parlare con i cittadini, con i sindaci – ha continuato – il tema delle infrastrutture esiste nell’ordinario ed è chiaro che nelle gestioni emergenziali le infrastrutture diventano ancora più importanti”.

