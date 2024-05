In stato di fermo il compagno della 34enne mamma di un bimbo di 3 anni

Si chiamava Giada Zanola la donna di 34 anni morta dopo essere precipitata da un cavalcavia della A4 a Vigonza, in provincia di Padova. A spingerla sarebbe stato il compagno di 39 anni: i due avrebbero litigato sul ponte, poco distante dalla loro abitazione. Al culmine della lite, l’uomo l’avrebbe gettata da un’altezza di quindici metri, dopo la caduta la donna è stata travolta da un camion che percorreva la carreggiata sottostante. La coppia aveva un bambino di 3 anni.

In un primo momento gli inquirenti avevano ipotizzato il suicidio della donna, la svolta nella notte quando gli inquirenti hanno scoperto che la coppia, da tempo, aveva dei litigi anche violenti. Il compagno è stato quindi arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

L’amico sui social: “Non doveva finire così”

“Non ho parole per descrivere quello che provo ora, non è giusto, non doveva finire così. Mi mancherai sorellina mia”. Lo scrive sui social Daniel Bolis, amico della donna postando anche una foto della ragazza.

“Un delitto che ci lascia sconvolti. Il nostro pensiero va al piccolo, ai familiari e agli amici di questa giovane donna, uccisa in modo barbaro”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Piemonte, commenta la morte di Giada Zanola.

