È successo a Vizzolo Predabissi. La giovane, poche ore prima, aveva denunciato lo stupro, per il quale è stato fermato un 28enne

Si è tolta la vita lanciandosi da una finestra dell’ospedale di Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano, una giovane donna che aveva denunciato di essere stata violentata la notte tra il 27 e il 28 maggio su una barella mentre si trovava ricoverata in pronto soccorso. A compiere la violenza sessuale sarebbe stato un altro paziente. La 20enne si è gettata dal quarto piano dell’ospedale – fa sapere la Procura di Lodi – la sera successiva ai fatti intorno alle 20.30 ed è morta nonostante i tentativi di soccorso. I carabinieri di Melegnano avevano eseguito nelle ore immediatamente successive alla denuncia un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 28 anni che si trova in carcere in attesa di convalida da parte del gip. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e della stazione di Melegnano.

