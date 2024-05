L'incidente domestico a Costa Masnaga. La piccola fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

Grave incidente domestico a Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Una bimba di 3 anni è caduta dal balcone di casa, riportando gravi ferite. La bimba si trovava in casa, quando, per motivi ancora da ricostruire, è caduta: la piccola è stata portata in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Al momento, da quanto si apprende, anche se le sue condizioni sono gravi, la bimba non sarebbe in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata