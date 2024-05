Il capogruppo Pd in Consiglio regionale dopo la rivolta nel carcere minorile

Detenuti in rivolta nel carcere minorile Beccaria di Milano. Decine di poliziotti sono arrivati per dare riforzo fino a che la situazione non è tornata alla normalità. “Adesso l’importante è che ci troviamo di fronte a una situazione di normalità, nel senso che la cosiddetta rivolta è rientrata. Rimane un punto enorme, quello che si fa nei prossimi giorni e quello che le istituzioni fanno”, ha detto il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino, all’esterno del carcere minorile. “Non possiamo in alcun modo lasciare a se stesso il pm, dobbiamo far sì che aumentino la polizia penitenziaria, gli operatori, gli educatori sociali e le istituzioni devono a essere molto di più al fianco di un’esperienza di questo genere”.

