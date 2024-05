Domani a Palermo i funerali dell'architetto, compagno dell'eurodeputata Francesca Donato

Sono in programma domani alle 12 nella cattedrale di Palermo i funerali di Angelo Onorato, l’architetto trovato morto sabato nella sua auto nella bretella laterale di viale Regione Siciliana a Palermo. Ieri, intanto, si è svolta l’autopsia sul corpo dell’uomo. Secondo il medico legale Tommaso D’Anna non ci sono altri segni di violenza sul corpo della vittima, se non gli ematomi dovuti alla fascetta da elettricista stretta al collo.

Il 54enne marito dell’eurodeputata della Nuova Dc Francesca Donato è dunque morto per soffocamento. All’esame autoptico ha presenziato la consulente nominata dalla famiglia, l’anatomopatologa Nuccia Albano che è anche assessore regionale alla Famiglia e Lavoro. La squadra mobile coordinata dalla procura di Palermo continua a indagare sia sull’ipotesi del suicidio che sull’omicidio.

