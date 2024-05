Il 29enne marocchino fu il primo a firmare il testo di propaganda dell'Isis redatto in italiano

Questa mattina, la Polizia di Stato della Questura di Torino ha arrestato Halili Elmahdi, 29enne marocchino. Il reato contestato è quello di partecipazione ad associazione terroristica internazionale. Il giovane era già stato arrestato in passato con l’accusa di terrorismo e di legami con l’Isis. Fu lui a firmare il primo testo di propaganda dell’Isis redatto in italiano.

Stamani, al termine di una articolata attività di indagine della Digos di Torino coordinata dalla locale Procura della Repubblica, è emerso che il 29enne, già condannato nel 2019, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2022, per aver partecipato all’organizzazione terroristica ‘Stato Islamico’, sia nel suo periodo di detenzione carceraria che successivamente dopo essere tornato in libertà, ha dichiarato con orgoglio di continuare ad appartenere all’Isis, “paventando più volte propositi bellicosi e violenti”, come spiegano gli inquirenti.

