Il cucciolo è in buona salute ed è stato restituito alla sua proprietaria

I carabinieri salvano un cane finito in un tombino a Roma. Il protagonista della disavventura è un Pinscher di nome Tokyo caduto in una fessura del marciapiede in via Montefiore durante una passeggiata con la sua proprietaria. La donna ha contattato, spaventata, il numero unico di emergenza (112) per chiedere aiuto perché da sola non riusciva a raggiungerlo.

Sul posto si è recata immediatamente una pattuglia della Stazione di Castelnuovo di Porto che, dopo aver aperto quattro tombini e averli ispezionati, è riuscita a recuperare il cucciolo, fortunatamente in buona salute e a restituirlo alla padrona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata