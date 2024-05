L'uomo di 44 anni è deceduto sul colpo. Indaga la polizia per ricostruire la dinamica

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Modena in strada Barchetta. L’uomo di 44 anni è caduto dall’alto da diversi metri perdendo la vita sul colpo. Indagini in corso della polizia per ricostruire quanto accaduto. Sul posto polizia, medicina del lavoro, ambulanza e una auto medica del 118.

