Manifestanti si accampano per chiedere lo sblocco delle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari

Il Movimento per il diritto all’abitare si accampa con le tende davanti alla sede del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, nel quartiere Garbatella. In tarda mattinata l’associazione si è data appuntamento in Piazza Giovanni da Verrazzano per trasferirsi con alcune centinaia di persone sfrattate, a rischio sfratto o senza fissa dimora davanti agli uffici di Roma Capitale.

I manifestanti chiedono un incontro con l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi oltre allo sblocco delle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari: “A Roma ci sono più sfratti che assegnazioni, dove vanno a vivere queste persone? Serve l’attuazione del piano casa e lo sblocco delle graduatorie perché la casa è un diritto. C’è anche il tema degli affitti brevi che stanno svuotando a città dai suoi abitanti, possibile che New York abbia messo dei limiti e Roma no?” dice Cristiano Armati del movimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata