Il post su Instagram nel giorno dell'interrogatorio dell'ex compagno Alessandro Impagnatiello

Nel giorno in cui l’ex compagno di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello, verrà interrogato in aula, arriva la dedica della sorella Chiara alla ventisettenne di Senago uccisa dal compagno mentre era incinta di sette mesi. In un post di Instagram cita i versi della poesia ‘Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale’ di Eugenio Montale, a un anno esatto dalla morte della sorella e nel giorno della nuova udienza in tribunale a Milano.

“Forse era destino che questa poesia fosse legata per sempre a noi. L’avrai letta il 27 maggio del 2015 e ti sarai chiesta per chi fosse. Forse era per un amore finito, ma ora è per la vita che ho perduto – scrive su Instagram – Così le pupille offuscate sono diventate le mie, non ho imparato a scendere da sola le scale, il mio viaggio è lungo e buio e confondo spesso la realtà con l’illusione di sentirti, di toccarti, di scendere le scale insieme”. “Breve è stato il nostro viaggio insieme, 27 anni in cui ci siamo intrecciate come fili sottili a formare un nodo indissolubile fatto di segreti,’condivisioni, ricordi, coincidenze e inganni come averti persa il 27 maggio quando avevi 27 anni – sottolinea – Anche io a mio modo avrò 27 anni per sempre, i soli che abbiamo trascorso insieme e vorrò ricordare”.

