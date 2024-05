L'annuncio del Pontefice al termine della prima Gmb

La seconda Giornata mondiale dei bambini si terrà a settembre del 2026. Lo ha annunciato Papa Francesco al termine della Gmb. “Vi aspettiamo lì”, ha detto il Papa, lasciando il sagrato in carrozzina per salire poi sulla papamobile e proseguire con un giro di saluti tra i 50mila presenti in piazza San Pietro, in maggioranza bambini provenienti da 100 nazioni del mondo.

