Tanti i cittadini che hanno dormito in strada

Una notte di paura a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dopo lo sciame sismico nei Campi Flegrei che ha fatto registrare anche una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, la più forte – secondo i dati dell’Ingv – degli ultimi 40 anni. Tanti i cittadini che hanno dormito in strada.

“Io e la mia famiglia siamo usciti da casa durante la scossa più forte e siamo rimasti in macchina fino a stamattina”, racconta una ragazza che vive a Pozzuoli. Anche a Fuorigrotta in molti sono scesi in strada e hanno deciso di non rientrare in casa. “Il terremoto si è sentito forte. Sono scesa con la mia famiglia e siamo stati fuori allo stadio: c’era tutta Napoli, non ho mai visto una cosa del genere”, racconta un’altra ragazza di Fuorigrotta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata