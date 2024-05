Recuperato in buone condizioni di salute, è stato poi elitrasportato a valle a Entracque

Soccorso con l’elicottero dei vigili del fuoco uno scialpinista bloccato domenica sul versante Nord del Monte Gelàs, a 3.000 metri di quota. Recuperato in buone condizioni di salute, è stato poi elitrasportato a valle a Entracque, in provincia di Cuneo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

