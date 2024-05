Oltre mille gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione

La situazione sta migliorando su tutto il territorio lombardo: oltre mille gli interventi dei vigili del fuoco. A Lodi il 115 è dovuto intervenire a seguito dello smottamento di un terrapieno che costeggia la SS9. Nel Milanese, invece, procedono le operazioni di svuotamento delle cantine e delle autorimesse nei territori di Gessate e Bellinzago. Nel pomeriggio di giovedì, una perturbazione ha colpito il Mantovano: 80 interventi per alberi caduti, tetti divelti e allagamenti. A Cantù (nel Comasco) proseguono le ricerche dell’uomo caduto in un torrente: sul posto stanno operando i vigili del fuoco del soccorso acquatico, insieme agli specialisti fluviali. A supporto ci sono anche dei droni che mappano le aree. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

