Appuntamento al Circo Massimo, presenti Gualtieri e Zingaretti

Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna la “Race for the cure”, l’iniziativa sportiva in rosa dedicata alla prevenzione e alla salute delle donne. Tanti gli ospiti presente, a dare il via il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Bellissima manifestazione di sport ma anche di impegno comune per affrontare uno dei problemi più grandi: quello del tumore al seno delle donne”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata