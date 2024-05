L'avvocato Francesco Maresca ha incontrato il procuratore capo di Roma

“Presenteremo una denuncia dove chiederemo anche di valutare il reato di tortura. Così l’avvocato Francesco Maresca, legale dei familiari di Matteo Falcinelli, il ragazzo arrestato a Miami e vittima di violenze da parte della polizia, all’uscita dalla città giudiziaria di piazzale Clodio a Roma, dove si è svolto un incontro con il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi e la procuratrice aggiunta Ilaria Calò.

“L’incontro è andato molto bene. Lo ringrazio per la disponibilità e il tempo che ci ha concesso. Noi procederemo con un atto formale di parte, una denuncia querela, in modo che la procura possa valutare la sua competenza e la propria giurisdizione per poter intervenire su questi fatti”, spiega il legale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata