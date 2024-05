Sono tre minorenni ospiti presso comunità e un neomaggiorenne

Sono stati identificati i quattro responsabili di una rapina in pizzeria avvenuta lo scorso 29 aprile, poco dopo mezzanotte, in via Toscana a Bologna. A viso scoperto, 4 persone, di origine straniera, armati di un machete hanno minacciato il titolare portando via 200 euro di fondocassa e due cellulari, allontanandosi poi a bordo di un’auto. Grazie alle immagini delle telecamere è stato possibile identificare i responsabili: si tratta di tre minorenni ospiti presso comunità e un quarto neomaggiorenne. Le perquisizioni svolte presso la comunità hanno consentito di sequestrare il vestiario indossato dagli indagati nel corso della rapina. E’ stata anche rinvenuta l’auto utilizzata, che è risultata rubata: qui era nascosto il machete. Due degli autori identificati, entrambi tunisini – classe 2006 e 2007 – sono stati rintracciati in una comunità per minori a Bologna. Sono quindi stati sottoposti a fermo e condotti all’IPM di Bologna.

