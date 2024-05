Impiegati 150 agenti

Avviate le operazioni per la bonifica delle piazze di spaccio a Tor Bella Monaca, Roma. Dalle prime ore della mattinata, circa 150 agenti sono intervenuti in via dell’Archeologia per iniziare la riqualificazione degli spazi posti sotto il complesso di case popolari di proprietà di Roma Capitale, trasformati negli anni in veri e propri box abusivi, in molti casi adibiti a luogo di abbandono di carcasse di veicoli di ogni tipo.

Gli agenti della Polizia Locale stanno eseguendo verifiche sui primi 200 dei 600 box totali. I controlli sui restanti garage proseguiranno nei prossimi giorni, a cui faranno seguito le attività di demolizione delle opere abusive e di rimozione dei rifiuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata