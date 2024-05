I piccoli, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, sono stati sottoposti alle cure dei sanitari

Sono 28 i bambini rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato vapori all’interno delle piscine “Jacarandà” di via Procaccini 69, a Milano. Il personale del nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco di Milano, intervenuto tempestivamente, sta effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell’intossicazione. I bambini, di età tra i 3 e i 5 anni, sono stati condotti in un’area Triage allestita da Croce Rossa e Vigili del Fuoco, e sono sotto le cure dei sanitari. Dai controlli non presentano particolari problemi e sono tutti in codice verde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata