Maurizio Calvino non rilascia dichiarazioni sulle indagini in corso in seguito alla morte dei cinque operai

“In questo momento consentiteci di esprimere il nostro grande dolore come cittadini. Chiaramente come professionisti stiamo facendo tutto, sotto la direzione dell’autorità giudiziaria e con gli organi competenti, per venire a capo di questa vicenda il prima possibile“. Così Maurizio Calvino, questore di Palermo, che non rilascia dichiarazioni sulle indagini in corso sulla morte dei 5 operai deceduti mentre lavoravano alla manutenzione delle fognature a Casteldaccia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata