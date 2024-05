Lo scontro, avvenuto intorno alle 15, ha coinvolto tre vetture

Gravissimo incidente stradale lungo la Sp61 a Luino, in provincia di Varese: il bilancio per il momento è di un morto e tre feriti, di cui uno gravissimo. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15, ha coinvolto tre vetture: una, con a bordo la vittima e i feriti più gravi, tutti uomini, ha impattato contro altre due vetture, finendo in un canale. Uno dei feriti è stato portato in elisoccorso di Como in codice rosso all’ospedale di Varese. L’incidente è avvenuto lungo la strada che costeggia la diga artificiale di Creva. Sul posto anche le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dello scontro: l’auto è caduta in un reticolo idrico minore situato lateralmente alla carreggiata.

