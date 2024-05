Il ministro Valditara: "Scelta non condivisibile"

È bufera sull’istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo, scuola superiore di Torino, dopo che alcuni studenti con disturbi dell’apprendimento sono stati lasciati a casa da una gita a Milano. È quanto riporta ‘La Stampa’. La scuola aveva organizzato la partecipazione al progetto ‘Riconnessioni’, che impegna i ragazzi di 14 e 15 anni in un podcast della redazione di Radio24. Tuttavia, potevano essere ammessi massimo 15 studenti. “Il criterio scelto per la selezione dei 15 è quello del merito – si legge nel verbale del consiglio di classe -. I selezionati verranno comunicati direttamente dai professori”. Una decisione trasmessa ai genitori tramite il diario scolastico: “Gli allievi partecipanti sono stati selezionati in base agli esiti del primo quadrimestre e alle necessità di recupero“. Gli studenti esclusi sono 8 e hanno difficoltà certificate. Due sono studenti con disturbi dell’apprendimento, uno è ipovedente e uno disgrafico.

Valditara: “Scelta non condivisibile”

“La scelta di non coinvolgere alunni con disabilità nella gita didattica organizzata dall’Istituto Tommaseo di Torino non è condivisibile. Il merito a cui noi puntiamo non ha come riferimento la media aritmetica in pagella, ma l’impegno e la costanza nel realizzare i propri personali talenti. Se poi la scelta di ridurre a soli 15 studenti gli ammessi alla visita è stata fatta dalla struttura ospitante, credo che si potesse chiedere ed ottenere una eccezione facendo proprio riferimento alla necessità di una didattica inclusiva”, ha scritto su X il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, reagendo alla notizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata