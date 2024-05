La manifestazione degli studenti del collettivo Cambiare Rotta

Una decina di studenti del collettivo Cambiare Rotta protestano davanti al rettorato dell’Università Roma Tre. “Siamo qui il giorno del mesiversario dalla morte in dicembre del rettore dell’Università islamica di Gaza in uno dei tanti bombardamenti dell’Idf. Siamo qui per ricordare tutti gli studenti sterminati dalla colonia sionista di Israele. Il tutto mentre la nostra università continua a tenere accordi con la filiera militare israeliana” spiega lo studente Josip Nikolai. A fianco degli studenti anche il professore dell’Università di Roma Tre Pasquale De Muro: “Nessuno ha detto che dobbiamo interrompere la collaborazione scientifica con le università di Israele. Chiariamo questa cosa. Se ci sono progetti specifici per creare tecnologie che possono essere utilizzate in campo militare, per quel caso specifico è meglio non collaborare”.

