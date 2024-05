Sequestrate le linee produttive di due aziende. Venti le persone denunciate

Maxi sequestro di ricambi per auto contraffatti. I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Torino hanno portato a termine una vasta operazione, denominata ‘Falso rotante’, a contrasto della contraffazione nel settore dell’automotive. Sono state sequestrate circa 500mila parti di ricambio per auto contraffatte delle più note case automobilistiche nazionali e internazionali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Citroen, Opel, Peugeot, Dacia, Skoda, Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Seat, Iveco, Chevrolet), nonché numerosi macchinari e stampi utilizzati per la produzione.

Le investigazioni hanno in particolare consentito di individuare e disarticolare l’anello iniziale della filiera: i falsi ricambi per auto, viene ricostruito, venivano prodotti in capannoni industriali in provincia di Torino, al cui interno sono state scoperte 13 linee di produzione, pienamente operative e professionali, costituite da diversi macchinari per lo stampaggio, la pressatura, la verniciatura, la serigrafia e la tampografia dei prodotti realizzati. Nello specifico, sono state sequestrati 28 macchinari industriali e 449 stampi.

L’operazione ha pertanto consentito di individuare e sequestrare circa 500mila pezzi di ricambio contraffatti e le intere linee produttive delle 2 fabbriche torinesi (facendone cessare le lavorazioni illecite), per un controvalore commerciale stimabile in oltre 8 milioni di euro. Sono 20, in tutto, i soggetti indiziati, in concorso, per fabbricazione e commercio di prodotti contraffatti, con l’aggravante di averli commessi in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, e di ricettazione.

