Lo fa sapere l'assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli

Una nuova ondata di forti piogge si è riversata su Milano. Nella zona nord della città, tra Cinisello Balsamo e la zona di Lambrate, sono caduti 30mm di pioggia tra l’1:00 e le 4:00.

Il Lambro, in via Feltre, è salito repentinamente da 0.80 metri delle 2:00 a 1.95 alle 4.30 e ora è stabile. Anche il Seveso è salito a via Valfurva, nel quartiere Niguarda, giungendo a 1.70 alle 4.15, ma ora sta scendendo. Lo fa sapere l’assessore alla Sicurezza del Comune meneghino Marco Granelli. Le perturbazioni si muovono da sud-est verso Milano, in attesa di una nuova che sta salendo da Lodi. Per il Seveso la vasca di contenimento è pronta per entrare in funzione e questo avviene quando il livello di via Valfurva sale a 1,88 metri. Per il Lambro sono state avvertite le comunità: se saliranno ancora i livelli si dovrà procedere con l’evacuazione. Le squadre di Protezione civile e di MM servizio idrico sono state attivate.

Nuove piogge si sono verificate tra le 6:00 e le 9:00 a Milano e in Brianza. “Quindi Seveso e Lambro stanno vedendo crescere i loro livelli in prossimità di Milano per l’arrivo dell’onda di piena”, ha fatto sapere Granelli. “Per il Seveso il canale scolmatore sta scaricando gran parte dell’onda di piena e per ora non siamo ancora ai livelli di attivazione della vasca. Il Lambro invece ha raggiunto i due metri a Feltre (Parco Lambro) e quindi abbiamo allertato di nuovo le comunità per l’eventuale evacuazione. Protezione civile e MM in piena attività da stanotte”.

