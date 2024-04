Disposta per due persone la custodia cautelare nel carcere Regina Coeli

La polizia di Roma ha sottoposto a fermo indiziato di delitto due cittadini di origine sudamericana, di 42 e 49 anni, gravemente indiziati del reato di ricettazione. Le forze dell’ordine hanno recuperato una scultura di metallo e tre quadri, due de quali sono il ‘Caballo Blanco con carro’ e il ‘Puerto de San Sebastian’ dal valore complessivo di 170 mila euro. Entrambe le opere corrispondevano a quelle di proprietà della galleria d’arte ‘LORENART’, portate via dall’hotel Miguel Angel di Madrid nel maggio 2021. I poliziotti durante le indagini hanno rintracciato i due uomini mentre entravano in un bar in via Casal de Pazzi con delle valigie di grosse dimensioni tra le mani e, insospettiti dal loro atteggiamento, li hanno identificati e controllati, trovando la refurtiva. Per entrambi è stata disposta la custodia cautelare nel carcere Regina Coeli. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

