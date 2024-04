Il 42enne è deceduto a causa del gravissimo trauma cranico riportato per la caduta di un grosso pezzo di metallo

Un muratore di 42 anni è morto in ospedale dopo essere stato colpito alla testa da un grosso pezzo di metallo caduto da un grande altezza in un cantiere edile di Monza. L’incidente è avvenuto mercoledì 24 aprile, poco prima delle 15, in via Giuseppe Giacosa. I soccorritori del 118, intervenuti con automedica e ambulanza, hanno trasportato il 42enne in codice rosso al San Gerardo di Monza. Il decesso dell’operaio è avvenuto tre giorni dopo, sabato 27 aprile, nello stesso ospedale, a causa del gravissimo trauma cranico riportato. Sull’incidente indaga l’Ats Brianza che ha tramesso il fascicolo in Procura.

