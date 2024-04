Il rapper dissidente è da sempre a fianco dei movimenti che chiedono il rispetto dei diritti umani nel Paese

La comunità iraniana a Roma è scesa in piazza domenica per protestare contro la decisione delle autorità di Teheran di condannare a morte Toomaj Salehi, cantante rap da sempre al fianco dei movimenti che lottano per chiedere il rispetto dei diritti umani in Iran.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata