Gli attivisti di Extinction Rebellion bloccano la hall

Blitz degli attivisti per il clima a Torino a 24 ore dall’avvio del G7. Più di un centinaio di persone hanno occupato la hall del grattacielo di Intesa Sanpaolo e hanno teso uno striscione tra i tiranti dell’edificio e chi si è incatenato bloccando gli ingressi. Lo fa sapere movimento Extinction Rebellion rivendicando l’azione dimostrativa. “A ridosso dell’inizio del G7 – si legge in una nota – Extinction Rebellion sta portando l’attenzione su come gli stati rappresentati nel G7 abbiano scelto di continuare a sostenere il consumo di gas, ampliando il divario tra gli obiettivi politici e gli obiettivi basati sulle conoscenze scientifiche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata