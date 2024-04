L'operaio si trovava in un cantiere edile, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio intorno alle ore 15 in via del Senato 13 a Milano, in pieno centro. Un operaio di 18 anni di origini albanesi è caduto in un cavedio da un’altezza di circa 10 metri mentre si trovava in un cantiere edile all’interno di un edificio in ristrutturazione. Le cause sono in corso di accertamento. Il ragazzo è in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. A riportare il giovane in superficie ci ha pensato il personale del nucleo Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale) con una manovra complessa ed articolata. L’operaio è stato subito dopo affidato alle cure dei sanitari del 118.

