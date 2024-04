E' successo a Oppido Lucano. L'uomo è precipitato da un'altezza di tre metri

Questa mattina ad Oppido Lucano, in provincia di Potenza, in via Roma, un operaio di 57 anni è deceduto a seguito della caduta da un solaio, da un’altezza di quasi tre metri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Acerenza per i rilievi e le verifiche del caso. Secondo quanto si apprende l’uomo, del posto, è stato investito da una lamiera mossa dal vento ed è caduto al suolo.

