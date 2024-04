L'episodio all'IIs Luigi Galvani in zona Niguarda. Protagonista un giovane italiano già con precedenti

Entra a scuola con un coltello e aggredisce gli insegnanti, che lo disarmano. Per questo uno studente di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano. L’episodio è avvenuto all’IIs Luigi Galvani di via Francesco Gatti, in zona Niguarda. Secondo quanto ricostruito, il 15enne – italiano e già con precedenti – si è presentato nell’istituto mostrando un coltello chiedendo di una professoressa, che in quel momento però non era presente a scuola. Il minore è stato così bloccato e disarmato da altri due professori, i quali sono stati poi picchiati dal giovane che è fuggito a piedi. I militari della stazione Greco Milanese, intervenuti sul posto, lo hanno bloccato però poco dopo e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli insegnanti. Uno dei professori intervenuti è stato invece trasportato in codice verde all’ospedale Niguarda. Dalle indagini è emerso che il minore aveva già tenuto comportamenti esagitati durante le lezioni, disturbando insegnanti e studenti.

