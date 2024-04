Il 23enne Pietro Balzano non è d'accordo col boicottaggio degli accordi con gli Atenei israeliani

Nel corso dell’assemblea pubblica voluta dai collettivi universitari alla Statale di Milano, a cui hanno partecipato il Rettore uscente, Emilio Ranzini e la Rettrice entrante, Marina Marzia Brambilla, uno studente pro Israele è stato contestato. Pietro Balzano, 23 anni, iscritto a Scienze Politiche Internazionali, ha preso la parola dicendo di non essere d’accordo col boicottaggio degli accordi con gli Atenei israeliani: “Io non ho sentito nominare una volta Hamas durante questa riunione. Buona parte degli israeliani ha manifestato contro Netanyahu, ma per voi Israele e Netanyahu sono la stessa cosa mentre Palestina e Hamas sono due cose diverse. La distinzione va fatta in entrambi i casi”. A quel punto dalla platea si sono alzate voci di dissenso con le parole dello studente che ha proseguito: “Le Università israeliane rappresentano in molti casi un’avanguardia e non hanno alcun legame con l’apparato militare israeliano”, ha concluso suscitando le proteste di buona parte dell’aula.

